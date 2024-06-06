NBA'de 76 milyar dolarlık yayın hakkı bilmecesi

2024 yılında NBA TV hakları, spor dünyasının en dikkat çeken hikayelerinden biri haline geldi. Yayın ortaklarının sayısını üçe çıkaran lig, 11 yıl sürecek anlaşmalarla 76 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor; bu, mevcut anlaşmanın 2,5 katı bir değere denk geliyor.

NBA yayın hakları için yapılan görüşmeler zor geçti. TNT'nin çatı şirketi Warner Bros Discovery'nin 40 milyar dolarlık borcu ve ESPN'nin çatı şirketi Disney'nin hisse değerlerindeki düşüş, iki şirketi de NBA'nin talep ettiği ücretleri ödemekte tereddütlü hale getirdi. Ancak, Boston Celtics ve Dallas Mavericks'in NBA Finalleri için hazırlandığı bu günlerde, NBA önemli bir anlaşma yapma yolunda ilerledi.

WSJ ile konuşan kaynaklara göre NBA, NBC, ESPN ve Amazon ile 11 yıl boyunca toplamda 76 milyar dolarlık bir medya geliri sağlayacak anlaşmaların eşiğinde. NBC'nin yıllık ortalama 2,5 milyar dolar ödeyeceği ve sezon başına yaklaşık 100 maç yayınlayacağı, bunların yarısının Peacock üzerinden yayınlanacağı ifade edildi. Maçlar, NBC'nin "Sunday Night Football" programıyla çakışmayan Salı ve Pazar günleri NBC'de gösterilecek.

Amazon'un yıllık 1,8 milyar dolarlık paketi, normal sezon ve playoff maçlarının yanı sıra yeni NBA sezon içi turnuvasını ve "play-in" maçlarını kapsayacak. Disney'in ise NBA paketini koruyacağı ve NBA Finallerini yayınlamaya devam edeceği, yıllık ödemelerin ortalama 2,6 milyar dolara çıkacağı belirtildi.

Bu anlaşmaların 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olacağı ve WNBA'nın yayın haklarını da içereceği, özellikle çaylak basketbolcu Caitlin Clark'a olan ilginin artmasıyla WNBA'nın popülaritesinin arttığı ifade edildi.