Galatasaray'dan flaş karar. Gece yarısı paylaşımla duyurdu

Editör: Barış Atakan

Galatasaray, Süper Lig'de Sivasspor engelini de kayıpsız geçti ve bitime 3 hafta kala şampiyonluğa artık sona yaklaştı.

Sarı kırmızılılar, MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Ligde Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe'nin kalan maçları şöyle:

GALATASARAY 33 maç 79 puan

Ankaragücü (D)

Fenerbahçe

Hatayspor (H)

FENERBAHÇE 33 maç 74 puan

Antalyaspor

Galatasaray (D)

Gaziantep (H)

Sarı kırmızılı yönetim kurulu da şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklara başlama kararı aldı.

Gece yarısı "Şampiyonluk yakın, meşaleleri yakın" diye paylaşım yapan Galatasaray, taraftarlarına hazır olmaları çağrısı yapan yönetimin kendi sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisi için görülmemiş bir organizasyon hazırladığı da gelen haberler arasında yer alıyor.