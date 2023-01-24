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Dursun Özbek'in protestosu sürüyor: Galatasaray'dan skandal kura kararı

Galatasaray, kura çekimine hiçbir temsilcisini göndermedi.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 16:36
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Galatasaray'dan flaş kura kararı

Dursun Özbek'in protestosu sürüyor: Galatasaray'dan skandal kura kararı
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Galatasaray, Alanya ve Sivasspor maçlarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto etmeye, Türkiye Kupası kura çekiminde de devam etti.

KURA ÇEKİMİNE KİMSE GİTMEDİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimine temsilci göndermeyen Galatasaray, bu tutumuna devam etti.

Sarı-kırmızılılar, çeyrek ve yarı final kura çekimine de kulübü temsilen kimseyi göndermedi.

PROTESTO SÜRECEK

Dursun Özbek daha önce yaptığı açıklamada, "PFDK Başkanı'nın cüppesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı ve bu sözler Özbek'in sezon sonuna kadar protestoyu sürdüreceği şeklinde yorumlanmıştı.

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