Galatasaray'dan flaş Muslera kararı. Takımdaki geleceği belli oldu

Süper Lig'de Fenerbahçe ile yarışta olan Galatasaray'da rota iç transfere çevrildi.Bunlardan biri de takımın efsaneleri arasına girecek isim olan Fernando Muslera oldu.

Galatasaray'dan flaş Muslera kararı. Takımdaki geleceği belli oldu

TRT Spor'un haberine göre; Deneyimli kaleci ile Galatasaray yönetimi yeni sözleşme görüşmeleri başladı.

Haber detayında yıllık 2.5 milyon euro kazanan Fernando Muslera'nın maaşında indirim yapılmasının istendiği bildirilirken Uruguaylı'nın bu teklife sıcak baktığı da gelen ahberler arasında yer aldı.

Fernando Muslera 2011-12 sezonu başında Lazio'dan 6.75 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Galatasaray formasını 475 maçta terleten deneyimli eldiven, kalesinde 506 gol gördü.

170 maçta ise kalesinde gole izin vermedi.

Ayrıca Muslera'nın Galatasaray ile 1 de golü bulunuyor.

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