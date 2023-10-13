Galatasaray'dan flaş Nelsson kararı. Okan Buruk'u eleştirmişti

Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, milli takım kampında sözleşmesini uzatmayacağını belirterek teknik direktör Okan Buruk'a da eleştirilerde bulunmuştu.

Tottenham'dan Davidson Sanchez'i transfer etmesi sonrası yedek kalan Victor Nelsson, Danimarka Milli Takımı kampında verdiği röportajda Galatasaray'dan ayrılmak istediğini da söylemişti.

Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren Victor Nelsson, yedek kalmaya devam etmesi durumunda, kendisine başka bir kulüp bulması gerektiğinira belirtmişti.

Sarı kırmızılı kulüp bu sözlerle herhangi bir yaptırımda bulunmama kararı aldı.

Teknik direktör Okan Buruk'un da ceza verilmeme kararını yönetime ilettiği öğrenildi.