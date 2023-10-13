Galatasaray'dan flaş Nelsson kararı. Okan Buruk'u eleştirmişti

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'u eleştiren Victor Nelsson ile ilgili kararını verdi.

Galatasaray'dan flaş Nelsson kararı. Okan Buruk'u eleştirmişti

Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, milli takım kampında sözleşmesini uzatmayacağını belirterek teknik direktör Okan Buruk'a da eleştirilerde bulunmuştu.

Tottenham'dan Davidson Sanchez'i transfer etmesi sonrası yedek kalan Victor Nelsson, Danimarka Milli Takımı kampında verdiği röportajda Galatasaray'dan ayrılmak istediğini da söylemişti.

Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren Victor Nelsson, yedek kalmaya devam etmesi durumunda, kendisine başka bir kulüp bulması gerektiğinira belirtmişti.

Sarı kırmızılı kulüp bu sözlerle herhangi bir yaptırımda bulunmama kararı aldı.

Teknik direktör Okan Buruk'un da ceza verilmeme kararını yönetime ilettiği öğrenildi.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Son Haberler
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1900 kişi hayatını kaybetti Dünya
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1900 kişi hayatını kaybetti
Son dakika... İsrail ordusu kara harekatına başladı Dünya
Son dakika... İsrail ordusu kara harekatına başladı
İstanbul Emniyeti'nden 'Huzur İstanbul' denetimi Gündem
İstanbul Emniyeti'nden 'Huzur İstanbul' denetimi
Netanyahu: Bu yalnızca başlangıç Dünya
Netanyahu: Bu yalnızca başlangıç
Hamas'ın İsrail'in Tel-Aviv bölgesine roket atışı yaptığına dair görüntüler paylaşılıyor Video
Hamas'ın İsrail'in Tel-Aviv bölgesine roket atışı yaptığına dair görüntüler paylaşılıyor
Milliler San Marino'yu gole boğdu Spor
Milliler San Marino'yu gole boğdu
Microsoft, Candy Crush ve Call of Duty'i satın alıyor Teknoloji
Microsoft, Candy Crush ve Call of Duty'i satın alıyor