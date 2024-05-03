Galatasaray'dan flaş transfer. Eski yıldızı geri dönüyor

Galatasaray, eski oyuncusunu tekrar transfer ediyor.

Sarı kırmızılıların 2014-2022 yılları arasında formasını giyen milli voleybolcu Doğukan Ulu ile tekrar anlaştığı öğrenildi.

1995 doğumlu ve 2.05 boyundaki oyuncu geçen sezonu Efeler Ligi takımlarında Halkbank'ta geçirmişti.

Halkbank, Doğukan Ulu ile yollarını ayırdığını şu açıklamayla duyurdu:

“Geçtiğimiz 2 sezon boyunca Halkbank forması altında mücadele eden Doğukan Ulu’ya veda ediyoruz. Kendisine bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.”