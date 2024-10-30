Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi: Eksik bölgeye eski Beşiktaşlı!

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezona iyi bir giriş yapan sarı kırmızılılar, haziran ayında 25. şampiyonluğuna ulaşmak istiyor.

JELERT İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİL

Cimbom'da tüm gözler bu hedefe çevrilirken, yönetim bir yandan da kadro planlamalarını sürdürüyor. Galatasaraylı idarecilerin ocak ayında eksik bölgelere takviye yapmak için kolları sıvadığı kaydedildi. Özellikle teknik direktör Okan Buruk'un talebine göre transferdeki yol haritasının belli olacağı aktarıldı. Sarı kırmızılılarda transfer yapılması beklenen bölgelerden biri ise sağ bek.

ROSIER'E ONAY ÇIKTI

Cimbom sezon başında önemli bir bonservis ücretiyle kadrosuna kattığı Elias Jelert'ten istediği verimi alamamıştı. Jelert'i ocak ayında kiralamak isteyen kurmaylar, sağ bek arayışlarına başlamıştı. Sarı kırmızılıların, Beşiktaş'ın eski yıldızını gündemine aldığı öne sürüldü. Galatasaray'ın flaş hamlesine teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği iddia edildi.