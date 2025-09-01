Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Lookman için Osimhen planı devrede

Galatasaray uzun süredir gündeminde olan kaleci transferinde henüz bir sonuca varamazken Barış Alper Yılmaz'ın ayrılık ihtimali üzerine hücum hattını güçlendirmek için düğmeye bastı.

55 MİLYON EUROLUK LOOKMAN PAZARLIĞI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Galatasaray yönetimi, Ademola Lookman transferi için Atalanta ve oyuncunun temsilcisiyle görüşme gerçekleştirdi.

İtalyan ekibi Atalanta, Nijeryalı yıldız için 55 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Ancak Galatasaray, daha önce Victor Osimhen için uyguladığı gibi stratejik bir transfer planı devreye sokmayı hedefliyor.

HEM FORVET HEM KANATTA OYNAYABİLİYOR

26 yaşındaki Ademola Lookman, hem sol kanatta hem de forvet hattında görev yapabiliyor. Serie A’daki performansıyla birçok Avrupa kulübünün radarına giren yıldız oyuncunun geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.