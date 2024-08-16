Galatasaray'dan Hacıosmanoğlu'na flaş hakem çağrısı

Süper Lig'in ikinci haftasında Konya deplasmanına çıkan Galatasaray 2-1'lik skorla galibiyete uzandı. Sarı-Kırmızılı ekibin gollerini Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz atarken, ev sahibinin tek sayısı Oğulcan Ülgün'den geldi.

76. dakikada Mauro Icardi'nin attığı gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Galatasaray cephesi bu karara sert tepki gösterdi.

Karşılaşma sonrası kameraların karşısına geçen Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, VAR’da görev alan Volkan Bayarslan’a tepki gösterdi, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan beklentilerini açıkladı.

Hatipoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Her iki takımı da kutluyorum. Konya özel bir yer, şampiyon dönmüştük, kazandığımız için son derece mutluyum. Çok genç bir hakemin iyi yönettiği maçta, VAR’dan gelen bir müdahaleyle performansına gölge düşürüldü. VAR’daki hakem kardeşimiz (Volkan Bayarslan), bu sezon atletik performans testlerini geçemediği için VAR’a atanmış. Sadece atletik performans testlerini değil, VAR ile ilgili teste tabi tutulsa onu da geçemez."

"Akıl almaz biçimde gol iptal edildi. VAR müdahalesi hiç gerekmediği bir pozisyondu. Defalarca izledik. Fiziksel temas yok. Bizim oyuncumuzun temas ettiği topa VAR müdahalesiyle nasıl iptal edildi anlamış değiliz. TFF Başkanımız, VAR hakemlerinin hata yapma lüksü yok demişti. TFF Başkanımızın yaptırımları ve düşüncelerini merakla bekliyorum. Takipçisi olacağız.”