Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı

Geçen sezon Chelsea'den Galatasaray'a opsiyonlu bir şekilde kiralanan Hakim Ziyech ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray, sözleşmedeki şartların gerçekleştiğini ve Ziyech'i bedelsiz olarak transfer ettiğini açıkladı.

İŞTE MAAŞI

Hakim Ziyech ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanırken, oyuncu Galatasaray'dan 2.8 milyon euro kazanacak.

Bu sezon Galatasaray ile 23 maça çıkan Ziyech, 8 gol atarken 4 asist yaptı.

Galatasaray'ın yaptığı açıklama şöyle:

''Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech’in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyonu şartları oluştuğundan kesin transferi bedelsiz olarak gerçekleşmiştir.

Futbolcuya 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 euro sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 euro sezonluk ücret ödenecektir.''