Galatasaray'dan imza şov

Sarı-kırmızılı ekip, yeni transferleri için imza töreni düzenledi.

Galatasaray'dan imza şov

Galatasaray, Rams Park'ta tarihi bir organizasyon gerçekleştirdi.

Yeni transferler, Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Cedric Bakambu, Nicolo Zaniolo, Angelino ve Halil Dervişoğlu için imza töreni yapıldı.

Galatasaray'da imza törenine geçen sezon devre arasında transfer edilen Nicolo Zaniolo ve Kaan Ayhan da katıldı.

Rams Park'ta düzenlenen imza törenini yaklaşık 35 bin sarı-kırmızılı taraftar izledi

ZAHA 'ALİ CABBAR' ŞARKISI İLE ÇIKTI

Galatasaray'ın yeni transferi Fildişi Sahilli futbolcu Zaha, imza törenine "Ali Cabbar" şarkısı eşliğinde çağrıldı. Fenerbahçe ile adı anılan Zaha, taraftarın büyük sevgisiyle karşılandı.

İmza atmasının ardından sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, "Üçlü" diye tabir edilen tezahüratı yaptırdı.

ICARDI'YE BÜYÜK İLGİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, en büyük sevgiyi Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye gösterdi.

İmza töreni düzenlenen futbolcular arasında sahneye en son Icardi çağrıldı. Kendisiyle özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısıyla sahaya çıkan Icardi'ye eşi Wanda Nara ile çocukları eşlik etti.

Saha ortasına gelen Arjantinli yıldız, tribünleri selamladıktan sonra "Üçlü" tezahüratı yaptı.

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