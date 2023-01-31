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Flaş transfer. Musa Barrow geliyor

Galatasaray'ın Gambiyalı sol kanat oyuncusu Musa Barrow için harekete geçtiği öğrenildi

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 18:49
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Galatasaray'dan Musa Barrow hamlesi

Flaş transfer. Musa Barrow geliyor
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İtalyan basını Galatasaray'ın Bologna takımında forma giyen Gambiyalı sol kanat oyuncubu Musa Barrow için teklifte bulunduğunu ileri sürdü.

Habere göre sarı kırmızılılar 24 yaşındaki futbolcu için sezon sonuna kadar kiralama teklifi yaptı.

Bologna'nın ise kiralamanın ardından satın alma opsiyonu koymak istediği belirtildi.

Bologna, Barrow'u 2021'de Atalanta'dan 14 milyon euroya transfer etmişti.

Musa Barrow, bu sezon 17 resmi maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı.

 

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