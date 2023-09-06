Galatasaray'dan Nelsson harekatı. Yönetim kararını verdi

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

2021 yazında Galatasaray'a katılan ve gösterdiği performansla adından her geçen gün söz ettiren Victor Nelsson için Avrupa kulüpleri sıraya girse de Sarı Kırmızılı yönetim buna izin vermemişti.

Öte yandan Danimarkalı oyuncu için flaş bir gelişme yaşandı.

Takımdan ayrılacağı konuşulan Victor Nelsson ile sözleşme yenilemek için masaya oturan Galatasaray, Danimarkalı oyuncuyla anlaşma aşamasına geldi.

Devre arasında takımdan ayrılma ihtimaline karşı serbest kalma maddesini 35 milyon euro'ya çıkartmayı düşünen yönetim, Nelsson'dan da olumlu cevap aldı.

Galatasaray'da kazandığı maaşa da zam yapılacak Victor Nelsson'un bu gelişme sonrası bir hayli mutlu olduğu ve anlaşmanın kısa süre içinde açıklanacağı ifade edildi.

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Victor Nelsson, Galatasaray kariyerinde bu sezon dahil 88 maça çıktı. Danimarkalı 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.