Galatasaray'dan Rashica formülü

Editör Fatma Demirkaya

Son maçta da golünü atan ve Okan Buruk'un beğenisini kazanan Milot Rashica’yı Galatasaray yönetimi, kadrosunda tutmak istiyor. Sarı kırmızılılar, Rashica için kiraladığı Norwich City'e 2 ayrı teklif paketi sundu.

NORWİCH SONUCA GÖRE KARAR VERECEK

Hürriyet'in haberine göre; Birinci plan, Kosovalı'yı direkt bonservisiyle satın almak. Bunun için önerilen rakam ise 7 milyon 500 bin Euro. İkinci teklif, satın alma opsiyonlu kiralama. Önerileri değerlendirmeye alan Norwich yönetimi, cevap vermek için sezonun bitmesini bekliyor. Championship’te play-off’a kalma mücadelesi veren ve Premier Lig’e yükselmeyi amaçlayan kulüp, sonuca göre karar verecek.

KALMAK İSTİYOR

Eğer Premier Lig hedefi gerçekleşmezse Galasaray’ın 7 milyon 500 bin Euro’luk satın alma teklifinin kabul edilmesi bekleniyor. Diğer taraftan Milot Rashica’nın da Galatasaray’da kalmayı çok istediği ve bu düşüncesini Norwich City yönetimine bildireceği öğrenildi. Galatasaray forması altında 24 maça çıkan Milot Rashica, 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.