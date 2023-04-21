Galatasaray'dan Rashica formülü

Ligde iyi bir performans sergileyen Rashica'nın Galatasaray teknik ekibi ve yönetimi kalmasını istiyor. Sarı Kırmızılılar, Norwich City'e iki çözüm önerisi sundu.

Galatasaray'dan Rashica formülü

Editör Fatma Demirkaya

Son maçta da golünü atan ve Okan Buruk'un beğenisini kazanan Milot Rashica’yı Galatasaray yönetimi, kadrosunda tutmak istiyor. Sarı kırmızılılar, Rashica için kiraladığı Norwich City'e 2 ayrı teklif paketi sundu.

NORWİCH SONUCA GÖRE KARAR VERECEK
Hürriyet'in haberine göre; Birinci plan, Kosovalı'yı direkt bonservisiyle satın almak. Bunun için önerilen rakam ise 7 milyon 500 bin Euro. İkinci teklif, satın alma opsiyonlu kiralama. Önerileri değerlendirmeye alan Norwich yönetimi, cevap vermek için sezonun bitmesini bekliyor. Championship’te play-off’a kalma mücadelesi veren ve Premier Lig’e yükselmeyi amaçlayan kulüp, sonuca göre karar verecek.

KALMAK İSTİYOR
Eğer Premier Lig hedefi gerçekleşmezse Galasaray’ın 7 milyon 500 bin Euro’luk satın alma teklifinin kabul edilmesi bekleniyor. Diğer taraftan Milot Rashica’nın da Galatasaray’da kalmayı çok istediği ve bu düşüncesini Norwich City yönetimine bildireceği öğrenildi. Galatasaray forması altında 24 maça çıkan Milot Rashica, 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Mardin'de yıldırımın ağaca düştüğü an şok etti Güncel
Mardin'de yıldırımın ağaca düştüğü an şok etti
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu Güncel
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
Şampiyonlar Ligi biletleri satışa çıktı. Fiyatları cep yaktı Spor
Şampiyonlar Ligi biletleri satışa çıktı. Fiyatları cep yaktı
Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı Teknoloji - Otomotiv
Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı
Vatandaştan AKP’li eski bakana tepki: 20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi sahip çıkacaksınız Siyaset
Vatandaştan AKP’li eski bakana tepki: 20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi sahip çıkacaksınız
TESK Başkanı'ndan esnaf için EYT çağrısı Ekonomi
TESK Başkanı'ndan esnaf için EYT çağrısı
Lübnan'da yakalanan Suriyeliler askeri araca bindirilip geri gönderiliyor Dünya
Lübnan'da yakalanan Suriyeliler askeri araca bindirilip geri gönderiliyor