Galatasaray'dan Sergio Ramos operasyonu

Editör: Fatma Demirkaya

Bu sezon Avrupa’da başarı yakalamak için pek çok dünya yıldızını kadrosuna katan son şampiyon Galatasaray stoper transferi için sürpriz bir isimle görüşüyor.

GÖRÜŞME HALİNDELER

Fransız basınında çıkan habere göre, sarı-kırmızılılar PSG ile sözleşmesinin bitmesinin ardından kulüpsüz kalan Sergio Ramos ile görüşme halinde.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

İspanyol stoperin, Galatasaray’ın bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme ihtimalinin olması sebebiyle transfer olmaya sıcak baktığı ve görüşmelerin hızla ilerlediği ifade edildi.

GELEN TEKLİFLERİ BEKLETİYOR

Haberde ayrıca oyuncunun ABD'den gelen teklifleri bu nedenle beklettiğini vurgulandı.

PERFORMANSI

37 yaşındaki yıldız geçtiğimiz sezon PSG formasıyla çıktığı 45 maçta 4 gol 1 asist kaydetti.