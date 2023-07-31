Galatasaray'dan Sergio Ramos operasyonu

Sarı-kırmızılılar PSG ile sözleşmesi biten Sergio Ramos ile görüşme halinde. Yıldız futbolcu Şampiyonlar Ligi'ndeoynamak istediği için Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor.

Galatasaray'dan Sergio Ramos operasyonu

Editör: Fatma Demirkaya

Bu sezon Avrupa’da başarı yakalamak için pek çok dünya yıldızını kadrosuna katan son şampiyon Galatasaray stoper transferi için sürpriz bir isimle görüşüyor.

GÖRÜŞME HALİNDELER
Fransız basınında çıkan habere göre, sarı-kırmızılılar PSG ile sözleşmesinin bitmesinin ardından kulüpsüz kalan Sergio Ramos ile görüşme halinde.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR
İspanyol stoperin, Galatasaray’ın bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme ihtimalinin olması sebebiyle transfer olmaya sıcak baktığı ve görüşmelerin hızla ilerlediği ifade edildi.

GELEN TEKLİFLERİ BEKLETİYOR
Haberde ayrıca oyuncunun ABD'den gelen teklifleri bu nedenle beklettiğini vurgulandı.

PERFORMANSI
37 yaşındaki yıldız geçtiğimiz sezon PSG formasıyla çıktığı 45 maçta 4 gol 1 asist kaydetti.

Öne Çıkanlar
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Son Haberler
Köprüden düşen otomobilde 1 ölü 1 yaralı Güncel
Köprüden düşen otomobilde 1 ölü 1 yaralı
Manchester United'dan 1 milyarlık dev imza Spor
Manchester United'dan 1 milyarlık dev imza
Kızıldeniz'de tehlike arz eden petrolün üçte biri tahliye edildi Dünya
Kızıldeniz'de tehlike arz eden petrolün üçte biri tahliye edildi
İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 48 zam Güncel
İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 48 zam
Pakistan’daki intihar saldırısından yeni görüntüler ortaya çıktı Dünya
Pakistan’daki intihar saldırısından yeni görüntüler ortaya çıktı
Twitter binasındaki yeni logodan komşular şikayetçi: Uyuyamıyoruz Teknoloji - Otomotiv
Twitter binasındaki yeni logodan komşular şikayetçi: Uyuyamıyoruz
Demet Özdemir DJ sevgilisini Sergio'yu ilk kez paylaştı Magazin
Demet Özdemir DJ sevgilisini Sergio'yu ilk kez paylaştı