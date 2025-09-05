Galatasaray'dan Seyrantepe açıklaması: Sıcak hava yüzünden!

Galatasaray, RAMS Park'ın zeminiyle ilgili sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve tartışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Zeminin düzenli olarak kontrol edildiği aktarılan açıklamada, "Sahamızın her zaman en iyi durumda olması için uluslararası deneyime sahip firmalarla iş birliği yapmaktayız. Bu kapsamda RAMS Park’ın çim sahası, Avrupa’nın önde gelen çim saha şirketlerinden SIS Pitches tarafından anahtar teslim bakım kapsamında yönetilmektedir. Kulübümüzün uzman ekibi ise sürecin her aşamasını yakından takip ederek düzenli kontrolleri sağlamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

SIS Pitches şirketinin çok sayıda önemli turnuva ve kulüpte görev aldığı belirtilen açıklamada, "Referansları arasında FIFA 2018 Dünya Kupası, 2022 FIFA Dünya Kupası, UEFA U21 Avrupa Şampiyonası gibi uluslararası organizasyonların yanı sıra, Manchester City, Chelsea, Barcelona, Kopenhag ve daha birçok Avrupa kulübünün statlarının zemin bakımlarını da yönetmektedir" denildi.

"SICAK HAVA SÜRECİ OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Geçen sezonun ardından sahada kapsamlı bir yenileme ve bakım çalışmaları yapıldığı kaydedilen açıklama şöyle devam etti:

"Renovasyon sonrası çim gelişimi son derece olumlu ilerlemiş, köklerin istenilen seviyelere ulaştığı görülmüştür. Ancak sonrasında yaşanan olağanüstü sıcak hava dalgası süreci olumsuz etkilemiştir. Yapılan ölçümlerde saha yüzeyinde 52C, toprakta ise 40C’nin üzerinde sıcaklıklar kaydedilmiş ve bu nedenle ani çim kayıpları yaşanmıştır. Stadın kapalı yapısı sebebiyle hava sirkülasyonunun sınırlı olması da bu süreci ağırlaştırmıştır."

"FOTOĞRAFLARDAKİ DURUM GEÇİCİ"

İngiltere merkezli OBI Sports şirketinden danışmanlık hizmeti alındığı aktarılan açıklamada, bakım çalışması yapıldığı, sahanın havalandırıldığı, yeniden tohum ekildiği ve kum kaplama işlemi uygulandığı ifade edildi.

Sahanın Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçlarına hazır olup olmadığını UEFA ve TFF’nin bağımsız çim saha uzmanları tarafından düzenli olarak denetlendiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu nedenle sahamız şu an geçici olarak kum ağırlıklı bir görüntüye sahiptir. Basında yer alan fotoğraflarda görülen durum, tamamen uygulanan bakım sürecinin doğal bir sonucudur. Çim sahamız, yapılan işlemler sayesinde kısa süre içinde yeniden yeşil görüntüsüne kavuşacak ve hem Süper Lig hem de Avrupa kupası maçlarına en iyi şekilde ev sahipliği yapacaktır" ifadelerine yer verildi.