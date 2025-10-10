Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden ve milli araya 22 puanla lider olarak giren Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk ile Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun Milan ziyareti Hakan Çalhanoğlu için transfer girişimi olarak yorumlanmıştı. Ancak ikilinin hedefinde Milan forması giyen 24 yaşındaki Sırp stoper Strahinja Pavlovic'in olduğu öne sürüldü.

GALATASARAY PAVLOVIC TRANSFERİNDEN VAZGEÇMEDİ

Daha önce Pavlovic için yaptığı 21 milyon Euro'luk teklife rağmen oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmaması üzerine anlaşma sağlayamayan Galatasaray'ın buna rağmen transfer isteğinden vazgeçmediği kaydedildi.

YÖNETİM TEMASLARA YENİDEN BAŞLAYACAK

Sabah Spor'un haberine göre; ara transfer döneminde Pavlovic'i kadrosuna katmayı hedefleyen Sarı Kırmızılılar yeniden temaslarına başlayacak. Galatasaray yönetiminin, Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sırp oyuncuyu ikna etmeye çalışacak. Bu sezon Milan ile 8 maça çıkan Pavlovic'in 1 golü bulunuyor.