Galatasaray'ı Batshuayi kurtardı

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon açılış maçı Galatasaray ve Hatayspor arasında oynandı.

Son şampiyon Galatasaray, evinde Hatayspor'u ağırladı.

Sarı-kırmızılılar, Hatayspor'u 2-1 yendi ve Süper Lig'e galibiyetle başladı.

Hatayspor 52. dakikada J. Fernandes ile 1-0 öne geçti.

Maçın son bölümünde penaltı kazanan Galatasaray, 80. dakikada Icardi'nin golüyle durumu 1-1'e getirdi.

BATSHUAYI GALİBİYETİ GETİRDİ

Hatayspor karşısında oyuna 70. dakikada Dubois yerine dahil olan Michy Batshuayi, 90. dakikada attığı golle Galatasaray'a galibiyeti getiren oyuncu oldu.

Süper Lig'deki ilk maçında ilk golünü attı.

Ayrıca Belçikalı golcü, Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarıyla oynayan ilk yabancı futbolcu olarak tarihe geçti.

SARA SİFTAH YAPTI

Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, ilk maçına çıktı.

Sara, oyuna 57. dakikada Kerem Demirbay yerine girdi.