Galatasaray'ı izlemek cep yakacak!

Galatasaray Kulübü, önümüzdeki sezon için kombine bilet fiyatlarını belirledi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Kombineler 12 Mayıs tarihinden itibaren satışa çıkacak.

İşte Galatasaray tarafından yapılan açıklama;

"2025-2026 Futbol Sezonu kombine genel satışı, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 14.00’te öncelikli olarak GSPara kartlılara, 13 Mayıs 2025 Salı günü saat 14.00’te Galatasaray logolu passolig kartlılara sadece Passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından satışa sunulacaktır.

Kişi başı sadece 1 (bir) adet kombine alımı yapılacaktır."

Sarı-kırmızılılarda, kombinesi yenileyecek olan taraftarlar için en düşük ücret 19.500 TL, en yüksek ücret ise 150.000 TL olarak açıklanmıştı.

Yenileme ücretleri;

Yeni satın alım ücretleri;