Galatasaray’ı Letonya’daki beraberliğine isyan ettiler: Utanmanız var mı?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ndeki ikinci maçında deplasmanda RFS karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kaldı. Avrupa Ligi’nde yer alan 36 takım içinde en düşük kadro kalitesine sahip olarak yorumlanan Letonya ekibine karşı alınan futbol ve skor görenleri isyan ettirdi.

Spor yorumcuları, Galatasaray’ın aldığı beraberliğe sert tepki gösterdi. Yorumcular özellikle yıldız oyuncuların kötü performansına dikkat çekti.

Ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu, maç sonrası YouTube kanalında yaptığı canlı yayında sarı kırmızılı oyunculara sert tepki gösterdi. Alınan sonucu ‘Rezalet’ olarak niteleyen Karakullukçu, Kasımpaşa maçı ile birlikte üst üste 2 mücadelede önde olan takımın maçı berabere bitirmesine isyan etti.

Karakullukçu, "Triplere girmişler, hepsi efsane gibi takılıyor, 4. rezaletiniz ya! Ne bu? Ya GS iki maçta 5-0 öne geçiyor 5-5 bitiriyor ya! Alay mı ediyorsunuz? Galatasaray yerel bir takım değildir! Galatasaray, derbi galibiyetiyle uyutabileceğiniz takım değil” dedi.

Karakullukçu 2 takım arasındaki fiyat farkına dikkat çekerek, “Maaşınızın toplamı kadar takımla berabere kalıyorsunuz, utanmanız var mı? Acaba bakıp utanıyor musunuz? Rotasyon dedik; Torreira ve Davinson varken de 2-0’ı tutamıyorsun. 90 milyon Euro maaş ödüyorsanız bu takım Rigas’ı yenecek” dedi.

RFS’nin aldığı beraberliğinin Letonya futbol tarihindeki en büyük başarı olacağını vurgulayan Karakullukçu, Icardi’nin kötü performansı ile ilgili "Icardi'yi de şu maçlarda görmemiz lazım. Büyük maçta yoksun 'sakatlık' diyorsun, küçük maçta yoksun 'sakatlık' diyorsun, nerede olacaksın hocam? Osimhen çıkınca sen bu takımı alıp sürükleyemeyecek misin?" ifadelerini kullandı.

“İNSAN BİRAZ DERS ALIR”

Galatasaray’ın aldığı kötü sonuca tepki gösteren isimlerden biri de Nihat Kahveci oldu. Kahveci, sarı kırmızılıların 3-3 berabere biten Kasımpaşa maçından ders almadığını vurgulayarak, “Galatasaray vites 1'de, 2’de mücadele ederken Yunus Akgün topu alınca vites 4 oluyor. Helal olsun ona da. Çok güzel gol attı. Daha ne yapsın. Sara alıyor yana veriyor Torreira alıyor yana veriyor. Davinson bugün minimum 100 kere topa dokunmuştur. Barış Alper, menünü mü değiştirdiler sevgili kardeşim? Nerede o patlama kuvvetin, nerede hareketliliğin?” dedi.

Sarı kırmızılıların hareket etmeden oynamaya çalıştığını belirten Kahveci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okan Hoca'nın çıkardığı 11 çok doğru bir 11. Okan Hocayı bugün; başkan, yönetim, futbolcuları, Savunma Bakanı bile koruyamaz. Bu sonucun savunulacak bir şey yok. 90. dakikada defans arkasına bir top atılıyor, Icardi bana Estonya’da. Ofsayttan çıkarken yürüyerek çıkıyor. Takımın içinde bir tane ‘Maç elden gidiyor, ısıralım’ diyen yok. Galatasaray’ın benzini bitiyor. Birileri futbolculara Okan Hoca’ya ‘Maçlar 37-38 dakika’ mı dedi?"