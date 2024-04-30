'Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor'

Kaynak: AA
'Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor'
Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, ligde kalmaları için hedefledikleri puanı açıkladı.

Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Antalyaspor'u 4-1 yendikleri maçtan sonra kalan 4 haftada 2 maç kazanarak ligde kalmak istediklerini söyledi.

Kafkas, ligde kalmaları için hedefledikleri puanı şöyle açıkladı:

"Kayserispor iyi bir takım. Çok sevdiğim bir kardeşim de orada şuan. Kayseri deplasmanı, bizim için kolay olmayacak. Gaziantep de zor bir deplasman. Sonrasında Galatasaray ve Samsunspor maçları var. 42 puanın bizi kurtaracağını düşünüyorum. Son 4 haftaya girerken bir yükselişimiz var ve bu bizim avantajımız. Bunu artıya çevirirsek her maçı kazanabiliriz. Bu ligde 40 puanın altındakiler şu anda tehlikede. Küme düşme mücadelemiz son haftaya kalırsa, en kritik maçımız Samsunspor karşılaşması olacaktır. Bir deplasman galibiyetine ihtiyacımız var. Bu iki maçtan mutlaka bir tanesini kazanmalıyız, ya da Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor."

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