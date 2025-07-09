Galatasaray'ı yıkan transfer!

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ı yıkan transfer!

Fernando Muslera'nın ardından kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, listenin başına Paok'ta forma giyen Dominik Kotarski'yi almıştı. Hırvat eldiven, yeni takımına imza attı.

Danimarka devi Kopenhag, sürpriz bir kaleci transferi yaptı. Beyaz-mavililer, Galatasaray'ın hedefindeki yıldızı kadrosuna kattı.

Kopenhag, Dominik Kotarski'yi 5 milyon euro karşılığında renklerine bağladığını resmen açıkladı.

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DOMINIK KOTARSKI GALATASARAY'I YIKTI!

25 yaşındaki Hırvat file bekçisi kariyerine, futbol dünyasına pek çok yıldız kazandıran Dinamo Zagreb altyapısında başladı. Daha sonra Ajax ve Paok gibi önemli takımların da formasını giyen Kotarski'nin yeni durağı Danimarka ekibi Kopenhag oldu.

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