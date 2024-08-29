Galatasaray'ın 2 yıldızı için Kovacevic Nihat Kahveci'yi aradı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın 2 yıldızı için Kovacevic Nihat Kahveci'yi aradı

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Wilfried Zaha ve bir yıldız futbolcuyla ilgilenen sürpriz kulübü açıkladı.

Nihat Kahveci canlı yayında yaptığı açıklamada, deneyimli futbolcu için bir telefon aldığını belirtti.

Eski futbolcu Nihat Kahveci, transferle ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Ünlü yorumcu, Galatasaray'dan ayrılma kararı alan oyuncu için bir telefon aldığını bildirdi.

Kahveci, futbolculuk döneminde takım arkadaşı olan ve şu anda Olympiakos'ta sportif direktör olarak görev yapan Darko Kovacevic'in kendisini aradığını Kontraspor YouTube kanalında açıkladı.

Nihat Kahveci, Kovacevic'in kendisine iki futbolcu hakkında soru sorduğunu aktardı. Ünlü yorumcu, bu futbolculardan birinin Türk olduğunu ve milli takımda forma giydiğini belirtti ancak isim vermedi.

Diğer futbolcunun ise Wilfried Zaha olduğunu duyurdu.

Kahveci, "Olympiakos'un Zaha ile ilgilendiğini söylediler. Düşünceleri var ama olur mu olmaz mı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

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