Okan Buruk'tan Alanya'da flaş karar

Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşışa gelecek.

Teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'i belirlerken flaş bir karar aldı.

Buruk, 4 gün sonra ligde oynanacak Antalyaspor maçı nedeniyle Muslera, Boey, Oliveira, Mata'yı Alanya kadrosuna almamıştı. Ayrıca Ross, Kazımcan, Yusuf Demir ve Seferovic de Alanya kafilesinde bulunmuyor.

Bu akşam Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak Alanyaspor-Galatasaray maçına sarı kırmızılı takımın şu 11'le çıkması bekleniyor:

Okan, Dubois, Nelsson, Emin, Emre, Berkan, Midtsjö, Yunus, Mertens, Rashica, Gomis