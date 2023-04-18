Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar

Lider Galatasaray, Süper Lig'de 30. hafta maçında bu akşam deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Okan Buruk, ilk 11 kararını verdi.

Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar

Editör: Barış Atakan

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, 30. hafta maçında bu akşam deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan ve Alanya'ya giderek kampa giren sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11'i belirlediği öğrenildi.

Buruk'un sarı kart cezası sınırında bulunan 5 futbolcuyu da uyardığı belirtildi. Galatasaray'da Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular, Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Futbolcularından dikkatli olmalarını isteyen Buruk'un özellikle hakem kararlarına itiraz etmemelerini söylediği belirtildi.

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak Alanyaspor-Galatasaray maçına Buruk'un şu 11'i çıkarmayı kararlaştırdığı öğrenildi:

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.

Alanyaspor'un muhtemel 11'i ise şöyle:

Runarsson, Pereira, Furkan, Rassoul, Balkovec, Fatih Aksoy, Doumbia, Efkan, Efecan, Cavaleiro, Ahmed Hassan.

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