Galatasaray'ın Ankaragücü 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu.

Galatasaray'ın Ankaragücü 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor.

Sarı Kırmızılılar, son olarak erteleme maçında İstanbulspor'u yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Tolunay Kafkas'ın ekibi Ankaragücü ise Konyaspor beraberliğinin ardından sahaya mutlak 3 puan için çıkacak.

Öte yandan Karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu:

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Kaan, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

Ankaragücü: Bahadır, Hayrullah, Mujakic, Radakovic, Hanousek, Djokanovic, Ali Kaan, Renaldo, Morutan, Garry Rodrigues, Bajic

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