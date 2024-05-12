İnşaat işçisinin kardeşine sürprizi izleyenleri güldürdü

Kaynak: Haber Merkezi
İnşaat işçisinin kardeşine sürprizi izleyenleri güldürdü
Kardeşiyle birlikte inşaatta çalışan bir ağabey, ona yaptığı sürprizle herkesi güldürdü.

İnşaat alanında çalışan iki kardeşin arasındaki espri dolu an, izleyenleri kahkahaya boğdu. Çalışma anında ağabey, kardeşine beklenmedik bir sürpriz yapmaya karar verdi. Küçük kardeş, duvarı sıvarken ansızın bir şeyin farkına vardı. Merakla eğildiğinde, sıvayı karıştırırken ağabeyinin içine sarı kola sakladığını gördü. Bu komik sürpriz karşısında kardeşin şaşkınlığı ve kahkahası, izleyenleri de güldürdü. İnşaat alanında yaşanan bu neşeli an, sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

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