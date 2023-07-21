Galatasaray'ın Bakambu için ödeyeceği rakam ortaya çıktı.

Avrupa’da başarı yakalamak için Icardi’nin yanı sıra bir forvet transferi daha gerçekleştirmek isteyen son şampiyon Galatasaray’ın Bakambu için ödeyeceği miktar belli oldu.

3 YILLIK SÖZLEŞME

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre, sarı-kırmızılılar Cedric Bakambu’nun transferi için kulübü Al-Nassr’a 900 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Kongolu oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Galatasaray yönetimi oyuncuya yıllık 1.3 milyon Euro maaş verecek.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Yunanistan Ligi ekiplerinden Olimpiakos’ta geçiren Cedric Bakambu burada çıktığı 37 maçta 18 gol 3 asist kaydetti.