Galatasaray'ın Bakambu için ödeyeceği rakam ortaya çıktı.

Kongolu forrvet Cedric Bakambu transferinde mutlu sona çok yaklaşan sarı-kırmızılıların bu transfer için Al-Nassr'a 900 bin Euro oyuncuya ise senelik 1.3 milyon Euro maaş verecek

Galatasaray'ın Bakambu için ödeyeceği rakam ortaya çıktı.

Avrupa’da başarı yakalamak için Icardi’nin yanı sıra bir forvet transferi daha gerçekleştirmek isteyen son şampiyon Galatasaray’ın Bakambu için ödeyeceği miktar belli oldu.

3 YILLIK SÖZLEŞME
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre, sarı-kırmızılılar Cedric Bakambu’nun transferi için kulübü Al-Nassr’a 900 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Kongolu oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Galatasaray yönetimi oyuncuya yıllık 1.3 milyon Euro maaş verecek.

PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Yunanistan Ligi ekiplerinden Olimpiakos’ta geçiren Cedric Bakambu burada çıktığı 37 maçta 18 gol 3 asist kaydetti.

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