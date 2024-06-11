Galatasaray'ın bilerek kaybettiği maçı açıkladı

Trendyol Süper Lig'de bu sezon kıran kırana geçen şampiyonluk yarışında Galatasaray ezeli rakibini geçerek 102 puanla mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılılar bu süreçte Türkiye Kupasına çeyrek finalde UEFA Avrupa Ligi'ne ise son 32 turunda veda etti.

"BİLEREK ELENDİ"

Galatasaray'ın Avrupa'ya vedası sezon içinde hayal kırıklığı yaratırken Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilginç bir iddia geldi.

Sarı-kırmızılıların bilerek elendiğini söyleyen Kütahyalı açıklamasında, "Galatasaray önümüzdeki yıl şampiyon olamazsa kimse Okan'a bir şey demez. Çünkü 2 senelik şampiyonlukla kredi kazandı. Ama yönetim hedef alınır. Maalesef ligde şampiyon olmak adına Sparta Prag'a bilerek elendi. Belki Avrupa'da devam etselerdi şampiyon olamayacaktı. Çünkü istedikleri transferler yapılmadı arada tutmayanlar çok oldu. Artık doğru hamleler gerekli. Taraftarın Şampiyonlar Ligi'nde ciddi başarı beklentisi var" dedi.

Galatasaray Sparta Prag'ı kendi evine 3-2 mağlup ederken deplasmanda 4-1 mağlup olmuş ve Avrupa'ya veda etmişti.