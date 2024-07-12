Galatasaray'ın Büyükekşi kararı ortaya çıktı

18 Temmuz’da yapılacak olan TFF Başkanlığı seçimi öncesi ortalık savaş alanına döndü.
BÜYÜKEKŞİ VE HACIOSMANOĞLU YARIŞACAK
Başkan adaylarından İsmail Uyanık ve Servet Yardımcı baskı gördüklerini belirterek 1’er saat arayla çekildiklerini duyurdu.
2 adayın çekilmesi ile beraber seçimde mevcut TFF başkanı Mehmet Büyükekşi ve Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yarışacak.
TARAFSIZ KALACAKLAR
İki aday arasında geçecek olan seçimde Galatasaray’ın ne yapacağı ortaya çıktı.
Mehmet Büyükekşi’nin imza talebini reddeden sarı-kırmızılı yönetim tarafsız kalmaya karar verdi.
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