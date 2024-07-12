Galatasaray'ın Büyükekşi kararı ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın Büyükekşi kararı ortaya çıktı

TFF seçimleri öncesi Galatasaray yönetimi Mehmet Büyükekşi hakkındaki kararını verdi.

18 Temmuz’da yapılacak olan TFF Başkanlığı seçimi öncesi ortalık savaş alanına döndü.

BÜYÜKEKŞİ VE HACIOSMANOĞLU YARIŞACAK

Başkan adaylarından İsmail Uyanık ve Servet Yardımcı baskı gördüklerini belirterek 1’er saat arayla çekildiklerini duyurdu.

2 adayın çekilmesi ile beraber seçimde mevcut TFF başkanı Mehmet Büyükekşi ve Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yarışacak.

TARAFSIZ KALACAKLAR

İki aday arasında geçecek olan seçimde Galatasaray’ın ne yapacağı ortaya çıktı.

Mehmet Büyükekşi’nin imza talebini reddeden sarı-kırmızılı yönetim tarafsız kalmaya karar verdi.

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