Galatasaray'ın eski oyuncusu kalp krizi geçirip öldü

Kaynak: AA
Galatasaray'ın eski oyuncusu kalp krizi geçirip öldü
Galatasaray'da bir dönem forma giyen Dejan Milojevic hayatını kaybetti.

ABD'de Golden State Warriors takımında yardımcı antrenörlük yapan Galatasaray'ın eski basketbolcularından Dejan Milojevic 47 yaşında hayatını kaybetti.

Dejan Milojevic'in bir lokantada yemek yerken fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı duyuruldu.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2008-2009 sezonunda Galatasaray forması ile mücadele eden eski oyuncumuz ve NBA takımlarından Golden State Warriors'un asistan koçlarından Dejan Milojevic'in geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat ettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Dejan Milojevic'in ailesine ve tüm basketbol camiasına başsağlığı dileriz."

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