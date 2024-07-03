Galatasaray'ın eski yıldızı Arabistan'dan dönüyor

Süper Lig'in renkli isimlerinden Henry Onyekuru için Gaziantep FK'nın transfer atağı başlattığı öğrenildi.

Galatasaray ve Adana Demirspor'un eski oyuncusu Onyekuru'yu kadrosuna katmak isteyen Kırmızı - Siyahlılar, bu transfer için Selçuk İnan'ın da etkisini kullanmak istiyor.

Bu gelişme üzerine Selçuk İnan'ın, Galatasaray'da eski takım arkadaşı olan Onyekuru'yu Gaziantep FK'ya kazandırmak amacıyla harekete geçtiği ortaya çıktı.

ARABİSTAN'DAN DÖNECEK

Şu anda Al Fayha'da top koşturan Onyekuru'nun, kulübüyle olan sözleşmesi bir yıl daha devam ediyor.

Ancak yıldız oyuncunun menajeri Onyekuru'nun Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığını belirtti.

Süper Lig'de toplam 83 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 28 gol, 14 asistlik performans sergileyen Onyekuru'nun transferi, Gaziantep FK'da şimdiden heyecan yarattı.