Galatasaray'ın eski yıldızı Fernando'dan flaş karar

2017-2018 sezonunun yaz transfer döneminde Galatasaray'a Manchester City'den trasnfer olan ve iki sezonda oynadığı futbolla adından söz ettiren Fernando Reges, 2019-2020 sezonu öncesi Sevilla'ya transfer olmuştu.

2 UEFA kupası zaferi yaşayan Brezilyalı orta saha, kariyeri hakkında flaş bir karar aldı.

Reges "Sanırım bu Sevilla’daki son sezonum olacak. Belki kariyerime Brezilya ya da Portekiz'de devam ederim. Umarım bu sezonu çok iyi geçiririm ve Sevilla taraftarları ayrıldıktan sonra beni özler" dedi.

Geçtiğimiz sezon 36 maça çıkan Fernando, 1 asiste imza attı.