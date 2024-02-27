Galatasaray'ın eski yıldızından dikkat çeken itiraf: Kaderimde bu varmış

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın eski yıldızından dikkat çeken itiraf: Kaderimde bu varmış
Eski Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohamed, Fransız basınına flaş açıklamalar yaptı.

2021-2022 sezonunda Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettiren Mostafa Mohamed, sezon başında Fransa takımı Nantes'e transfer olmuştu.

Mısırlı golcü, Fransız basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mısır'dan ayrılığı sonrası biraz zorlandığını belirten Mohamed, "Mısır'dan ayrıldığımda biraz zorlandım. Açıkçası kolay değildi. Galatasaray'a gittiğimde ilk kez ülkemden ayrılıp profesyonel olmuştum, bu yüzden benim için zordu. O dönemde Saint-Etienne de benimle aynı anda görüşüyordu. Saint-Etienne'e gidebilirdim, daha büyük bir fırsat ve daha büyük bir ücret veriyorlardı ama Galatasaray, Zamalek ile anlaştı. Ancak yine de Galatasaray dönemi benim için olumlu geçti." ifadelerini kullandı.

''KADERİMDE BU VARMIŞ''
Mostafa Mohamed, kendisine sorulan 'Transfer kararını alan kulübün Zamalek'ti, senin tercihin Galatasaray mı Saint-Etienne mi olurdu?" sorusuna ise "Kaderimde bu varmış" şeklinde yanıt verdi.

''NANTES'DA ÇOK MUTLUYUM''
Şu anda formasını terlettiği Nantes'da çok mutlu olduğunu beliren Mısırlı forvet, "Nantes kulübü ve orada çalışan insanlar çok iyi. Kendimi hemen rahat hissettiğim bir kulüp. Dil farkı ve yeni bir ülke nedeniyle farklı bir duygu... Profesyonel olarak ikinci yılımdı ve yine yeni bir ülke için seyahat etmem gerekiyordu, bu yüzden durum biraz zordu ancak yavaş yavaş her şey daha basit ve daha keyifli hale geldi." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray forması ile toplamda 58 maçta forma giyen Mostafa Mohamed, 17 gol atarken 5 asist yapmayı başardı.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Nantes formasıyla ise 19 maçta 7 gol attı, 1 asist yaptı.

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