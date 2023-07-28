Galatasaray'ın eski yıldızından Felix sözleri: Onun için doğru seçenek

Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Fernando Meira, Joao Felix ile ilgili açıklamalarda bulundu. Meira Felix için, "Oyun sevincini ve tutkusunu geri kazanması için Galatasaray doğru seçenek'' dedi.

Galatasaray'ın eski yıldızından Felix sözleri: Onun için doğru seçenek

Editör: Fatma Demirkaya

Atletico Madrid, 127 milyon euro'ya Benfica'dan transfer ettiği Joao Felix'i transfer listesine koydu.
Madrid ekibinin performansını beğenmediği Joao Felix'in adı Galatasaray ile anıldı.

GALATASARAY'IN ESKİ FUTBOLCUSUNDAN FELİX YORUMU
İspanyol basınından AS, Galatasaray'ın Felix için 10 milyon euro kiralama bedelini ödemeye hazır olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando Meira, Joao Felix'in Galatasaray'a transfer olması gerektiğini söyledi.

''GALATASARAY DOĞRU SEÇENEK''
Record'a açıklama yapan Meira, "Oyun sevincini ve tutkusunu geri kazanması için Galatasaray doğru seçenek. Kararı kendisi verecek ama giderse Galatasaray'da el üstünde tutulacağını çok iyi biliyorum. Onun için güzel bir deneyim olur" dedi.

Geçen sezonun devre arasında Chelsea'ye kiralanan Felix, Atletico Madrid ile çıktığı 131 maçta 34 gol attı, 18 asist yaptı.

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