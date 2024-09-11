Galatasaray'ın geleceği deniliyordu. Yeni takımı herkesi şaşırttı

Düzenleme: Muhammed Mirza Şeker
Galatasaray'ın geleceği deniliyordu. Yeni takımı herkesi şaşırttı

2016-2017 sezonunda Brazilya ekiplerinden Grêmio'dan büyük umutlarla Galatarasay'a transfer olan Alex Telles, Inter, Sevilla, Manchester United ve son olarak Al-Nassr formaları giydikten sonra soluğu ülkesinde aldı.

Artur Jorge'nin çalıştırdığı Botafogo'nun teklifine olumlu cevap veren 31 yaşındaki oyuncu ülkesi 10 yıl sonra Brezilya futboluna dönüyor.

Alex Teles, yeni kulüpteki ilk açıklamalarında transferin gerçekleştiği için oldukça mutlu olduğunu açıkladı. Kariyerine sol bek olarak başlayıp yıllar içerisinde sol stopere kayan oyuncu Al-Nassr'da geçirdiği bir yıldan sonra üst düzey futbola döndüğü için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Botafogo'nun yeni oyuncusu, imza töreninde "20 yaşında Brezilya'dan ayrıldım, 31 yaşında döndüm; evlendim, eşim hamileydi. Her şey bu kulübe gelmemle sonuçlandı. Ülkeme iyi bir projeyle ve yenilenmiş bir hırsla dönmek istedim. Nereye gidersem gideyim şampiyonluklar kazandım. Botafogo'ya da bu amaçla geldim. Bir oyuncu ama daha da önemlisi bir insan olarak elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.

Alex Telles son olarak neden 13 numaralı formayı seçtiğini "13 benim için özel bir numara. Profesyonel olduğumdan beri bana eşlik etti. FC Porto'da bu numarayla çok verimli bir dönem geçirdim. Bu ilişkiye kariyerim boyunca sürdürdümi, hepsi bu" şeklinde ifade etti.

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