Galatasaray'ın genç futbolcusuna Selçuk İnan kancası

Selçuk İnan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kocaelispor, Galatasaray'ın 22 yaşındaki oyuncusuna talip oldu.

Kocaelispor, Galatasaray'ın genç oyuncusu Metehan Baltacı'yı kadrosuna katmak istiyor.

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray'ın eski oyuncusu Selçuk İnan'ın çalıştırdığı ekip, transfer limiti sorununu çözerse Baltacı'yı kiralık olarak transfer edecek.

Fakat limit sorunu dışında engellerden birinin de Şampiyonlar Ligi olabileceği belirtiliyor. UEFA bildirilen listede yer alan Baltacı'nın ayrılmasına yönetimin izin vermeyebileceği konuşuluyor.

Galatasaray altyapısından yetişen Metehan Baltacı, 2021-2022 sezonunda İskenderunspor'da, 2022-2023 sezonunda Manisa FK'da, 2023-2024 sezonunda ise Eyüpspor'da kiralık olarak forma giydi.

Geçen sezonu Galatasaray'da geçiren Baltacı, 18 maçta 691 dakikada süre bulabildi.

