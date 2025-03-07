Galatasaray’ın gündemindeki kaleciden kötü haber geldi: Son kararını verdi

Galatasaray ile efsaneleşen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, bu sezon sonunda kulüpteki kariyerini sonlandırması bekleniyor. Gelecek sezon için kaleci arayışına giren Galatasaray'da gündeme Pena gelirken oyuncunun transferinde olumsuz gelişme yaşandı.

Barcelona forması giyen ve Galatasaray'ın gündemine gelen İspanyol eldiven Inaki Pena'nın geleceğiyle ilgili kararını verdiği yazıldı. İspanyol Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Barcelona'da kaleci Szczesny'nin performansı sebebiyle Inaki Pena şu anda üçüncü kaleci konumunda yer alıyor.

Birçok Avrupa kulübünün de transfer listesinde olduğu ifade edilen Pena için Galatasaray'ın da devrede olduğu ortaya çıktı. Ancak İspanyol kalecinin üçüncü kaleci olması ve Avrupa'dan gelen çeşitli ilgilere rağmen şu anda Barcelona'dan ayrılmayı düşünmediği belirtildi.