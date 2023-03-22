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Galatasaray Avrupa Kupası finali için sahaya çıkıyor

Galatasaray Kadın Basketbol takımı tarihi maça çıkıyor.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 13:59
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Galatasaray'ın kadınları final için parkeye

Galatasaray Avrupa Kupası finali için sahaya çıkıyor
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında yarın İtalya'nın Umana Reyer ekibine konuk olacak.

Venedik'teki Palasport Taliercio'da oynanacak mücadele, TSİ 21.30'da başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen hafta taraftarı önünde rakibini 74-49 mağlup ederek avantajlı bir skor elde etti.

Avrupa Kupası'nda normal sezonda yer aldığı grubunu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, daha sonra play-off turunda Macaristan'ın UNI Györ, son 16 turunda Fransa'nın BLMA, çeyrek finalde de İspanya'nın Cadi La Seu ekibini eleyerek yarı finale yükseldi.

Umana Reyer ise normal sezondaki grubunu 6'da 6 yaparak lider tamamladıktan sonra play-off turunda ülkesinden Dinamo Sassari, son 16 turunda İsrail'den Elitzur Holon ve çeyrek finalde aynı ülkeden Elitzur Landco Ramla'yı geçerek yarı finale çıktı.

Turu geçen ekip, Villeneuve d'Ascq LM-LDLC ASVEL Feminin eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.


 



 

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