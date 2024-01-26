Galatasaray'ın kasası parayla dolacak. Bayern Münih'in Boey teklifi dudak uçuklattı

Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey'in, Bayern Münih'e transfer olmak için artık saatleri sayıyor.

Alman devi ilk etapta 15 milyon Euro peşin, 5 milyon Euro da bonuslar olmak üzere toplam 20 milyon Euro'luk teklif yapmıştı.

Sarı-Kırmızılı ekip bu öneriyi hiç düşünmeden reddetti.

Bayern Münih rakamı yükseltti. 20 milyon Euro peşin, 10 milyon Euro da bonuslar olmak üzere toplam rakam 30 milyon Euro'ya ulaştı.

Bu öneriyi değerlendirmeye alan Sarı-Kırmızılılar, bonus maddeleri üzerinde pazarlık yapıyor. Tarafların kısa sürede anlaşması bekleniyor.

Boey; Fransız ekibi Rennes'ten 1 milyon Euro'ya alınmıştı. İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre transfer karının yüzde 25'lik bölümü Fransız ekibine gidecek.

Alman basınına göre Boey ile Bayern Münih arasında her konuda el sıkışıldı.

4.5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan 23 yaşındaki Fransız sağ bek, 3 milyon Euro'nun üzerinde ücret kazanacak.

Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Sacha Boey, bu sezon Galatasaray'da 31 maça çıkarken 2 kez gol sevinci yaşadı.