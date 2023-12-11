Galatasaray'ın Kopenhag maçı kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray Kulübü, yarın Şampiyonlar Ligi gruplarının son maçında karşılaşacağı Kopenhag maçı kamp kadrosunu açıkladı.

KAYNAK: AA
Galatasaray'ın Kopenhag maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun altıncı haftasında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği 21 kişilik kadroda şu oyuncular yer aldı:

Fernando Muslera, Angelino, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sacha Boey, Cedric Bakambu.

GALATASARAY DANİMARKA'YA GİTTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Kopenhag'a konuk olacak Galatasaray, Danimarka'ya gitti.

Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a hareket etti.

Galatasaray, yarın Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Kopenhag ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcunun katılımıyla bu akşam statta basın toplantısı düzenlenecek.

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