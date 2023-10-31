Galatasaray'ın Muslera'ya yaptığı teklif ortaya çıktı

Muslera'ya Sarı - Kırmızılı yönetimin ücretinde indirim yapma koşuluyla yeniden bir anlaşma sunduğu öğrenildi.

Galatasaray'ın Muslera'ya yaptığı teklif ortaya çıktı

Hürriyet'in haberine göre Sarı - Kırmızılılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı kaleci ile 'ücretinde indirim yapma koşuluyla' yeniden anlaşmak istiyor.

Yılda net 2.5 milyon Euro garanti ücret alan Muslera'dan ciddi bir indirim yapması bekleniyor.

12 yıldır forma giydiği Galatasaray'da mutlu olan ve ayrılmayı düşünmeyen 37 yaşındaki kalecinin bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Sarı kırmızılı formayı toplam 475 resmi maçta giyen Muslera 506 gole engel olamazken, 170 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

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