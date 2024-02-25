Galatasaray'ın rakibi Antalyaspor. 34'e 7 üstünlük

Selahattin Ekrekli
Galatasaray'ın rakibi Antalyaspor. 34'e 7 üstünlük
Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 56. kez mücadele edecek.

55 maçlık karşılaşmada, Galatasaray 34 kez zafer elde ederken, Antalyaspor sadece 7 kez üstünlük kurabildi. İki ekip, 14 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük sağlayamadılar.

Galatasaray’ın toplamda kaydettiği 106 gole, Antalyaspor 48 golle yanıt verdi.

GALATASARAY 15 MAÇTIR KAYBETMEDİ

Galatasaray, Antalyaspor ile yaptığı son 15 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Antalyaspor’un en son galibiyeti, 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2’lik skorla geldi. Bu maçtan sonra yapılan lig mücadelelerinde Antalyaspor, Galatasaray karşısında galibiyet alamadı.

Bu dönemde Galatasaray, 11 zafer ve 4 beraberlikle 32 gol atarken, Antalyaspor bu 15 maçlık süreçte sadece 8 gol bulabildi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İstanbul’da oynanan 27 maçta Galatasaray, 17-4’lük galibiyet üstünlüğü ile öne çıkıyor ve 6 maç beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray’ın İstanbul’da attığı 56 gole karşın, Antalyaspor 24 golle karşılık verdi.

İlgili Haberler
Almanya ve Fransa'dan Semih Kılıçsoy için geliyorlar! İstanbulspor maçını izleyecekler
Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe Kasımpaşa maçındaki penaltıyla ilgili flaş açıklama
Arsenal Newcastle'ı 4 golle yıktı
Arsenal Newcastle'ı 4 golle yıktı
Fenerbahçeli Selahattin Baki Galatasaray'ı tebrik etti: Biz bu kadar izah edemezdik!
Fenerbahçeli Selahattin Baki Galatasaray'ı tebrik etti: Biz bu kadar izah edemezdik!
Ahmet Çakar'dan flaş penaltı açıklaması: Fenerbahçe adamı kanser eder!
Beşiktaş İstanbulspor karşısında. İlk 11 belli oldu. Fernando Santos'tan flaş karar
Bayern Münih krizden 90+1'de çıktı. Kane ipten aldı
Bayern Münih krizden 90+1'de çıktı. Kane ipten aldı
Volkan Demirel Konyaspor'a neden yenildiklerini anlattı
Volkan Demirel Konyaspor'a neden yenildiklerini anlattı
Ahmet Çakar Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaştı. 'Oh Maşallah' diyerek açıkladı
Galatasaray'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye istifa çağrısı: Tarihin en kötü TFF Başkanı!
Serdar Dursun'a hücum ettiler. Kucağında çocukla ne yapacağını şaşırdı
Son Haberler
4 PKK'lı terörist etkisi hale getirildi Gündem
4 PKK'lı terörist etkisi hale getirildi
Fırat Nehri'ne atlayan kadını vatandaşlar kurtardı Yerel Haberler
Fırat Nehri'ne atlayan kadını vatandaşlar kurtardı
Cinsel istismardan 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı Gündem
Cinsel istismardan 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Almanya ve Fransa'dan Semih Kılıçsoy için geliyorlar! İstanbulspor maçını izleyecekler Spor
Almanya ve Fransa'dan Semih Kılıçsoy için geliyorlar! İstanbulspor maçını izleyecekler
AKP'li vekile TOKİ kurasından arsa çıktı. Tepki alınca açıklama yaptı. Menzil şeyhlerine de ev çıkmıştı Gündem
AKP'li vekile TOKİ kurasından arsa çıktı. Tepki alınca açıklama yaptı. Menzil şeyhlerine de ev çıkmıştı
Jandarmadan "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik" uygulaması Gündem
Jandarmadan "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik" uygulaması
Genelev'de 3 kadın cesedi bulundu. 1 Afgan gözaltına alındı Dünya
Genelev'de 3 kadın cesedi bulundu. 1 Afgan gözaltına alındı