Galatasaray'ın rakibi Antalyaspor. 34'e 7 üstünlük

55 maçlık karşılaşmada, Galatasaray 34 kez zafer elde ederken, Antalyaspor sadece 7 kez üstünlük kurabildi. İki ekip, 14 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük sağlayamadılar.

Galatasaray’ın toplamda kaydettiği 106 gole, Antalyaspor 48 golle yanıt verdi.

GALATASARAY 15 MAÇTIR KAYBETMEDİ

Galatasaray, Antalyaspor ile yaptığı son 15 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Antalyaspor’un en son galibiyeti, 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2’lik skorla geldi. Bu maçtan sonra yapılan lig mücadelelerinde Antalyaspor, Galatasaray karşısında galibiyet alamadı.

Bu dönemde Galatasaray, 11 zafer ve 4 beraberlikle 32 gol atarken, Antalyaspor bu 15 maçlık süreçte sadece 8 gol bulabildi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İstanbul’da oynanan 27 maçta Galatasaray, 17-4’lük galibiyet üstünlüğü ile öne çıkıyor ve 6 maç beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray’ın İstanbul’da attığı 56 gole karşın, Antalyaspor 24 golle karşılık verdi.