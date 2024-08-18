Galatasaray'ın rakibi Young Boys'tan tarihi fark

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Galatasaray'ın rakibi Young Boys'tan tarihi fark

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü karşılaşacağı Young Boys adeta gol oldu yağdı, 10-0 kazandı.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Young Boys, İsviçre Kupası 1. turunda 5. Lig ekibi Printse-Nendaz’a konuk oldu. Young Boys, zayıf rakibini 10-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Young Boys’un gollerini 1 ve 22. dakikalarda Darian Males, 29, 31 ve 52. dakikalarda Cedric Itten, 34, 45+1 ve 55. dakikalarda Alan Virginius, 63. dakikada Theo Golliard ve 85. dakikada kendi kalesine Quartier kaydetti.
Galatasaray, Young Boys ile 21 Ağustos Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Rövanş mücadelesi ise 27 Ağustos Çarşamba günü İstanbul’da oynanacak.

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