Galatasaray'ın rakibi Young Boys'tan tarihi fark

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Young Boys, İsviçre Kupası 1. turunda 5. Lig ekibi Printse-Nendaz’a konuk oldu. Young Boys, zayıf rakibini 10-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Young Boys’un gollerini 1 ve 22. dakikalarda Darian Males, 29, 31 ve 52. dakikalarda Cedric Itten, 34, 45+1 ve 55. dakikalarda Alan Virginius, 63. dakikada Theo Golliard ve 85. dakikada kendi kalesine Quartier kaydetti.

Galatasaray, Young Boys ile 21 Ağustos Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Rövanş mücadelesi ise 27 Ağustos Çarşamba günü İstanbul’da oynanacak.