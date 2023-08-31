Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimi şifresiz kanalda

Şampiyonlar Ligi'nde gruplar bu akşam yapılacak kura çekimiyle belli oluyor. Galatasaray'ın rakiplerinin belli olacağı kura çekimi şifresiz kanaldan canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimi şifresiz kanalda

Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi bu akşam yapılacak.

Monaco'daki kura çekimiyle gruplar belli olacak ve temsilcimizin de rakipleri ortaya çıkacak.

Galatasaray kura çekimine 4. torbadan girecek ve ilk üç torbadaki birer takımla aynı grupta yer alacak.

Temsilcimizin muhtemel rakipleri ve torbalar şöyle:

1. Torba: Manchester City, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Benfica, PSG, Sevilla, Feyenoord

2. Torba: Manchester United, Real Madrid, Borussia Dortmund, Inter, Porto, Atletico Madrid, Arsenal, Leipzig

3. Torba: Milan, Salzburg, Kızılyıldız, Shakhtar Donetsk, Braga, Lazio, PSV Eindhoven, Kopenhag

4. Torba: Galatasaray, Newcastle United, Real Sociedad, Lens, Union Berlin, Celtic, Young Boys, Royal Antwerp

Kura çekimi saat 19.00'da başlayacak ve TV 8,5'tan canlı olarak ekrana gelecek.

Gruplarda maçlar 19 Eylül'de başlayıp, 13 Aralık'ta tamamlanacak.

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