Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma oranı belli oldu. Avrupa devlerini geride bıraktı

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaşmasına 200 oran verildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma oranı belli oldu. Avrupa devlerini geride bıraktı

Editör: Barış Atakan

Şampiyonlar Ligi ön eleme turları ve play-off turundaki rakibini eleyerek gruplara kalmaya hak kazanan temsilcimiz Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ni kazanma oranı belli oldu.

200 ORAN VERİLDİ
Bu sezon Devler Ligi’nde A grubunda Bayern Münih Manchester United ve Kopenhag’a karşı mücadele edecek boy Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanma oranı 200 olarak belirlendi.

ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ MANCHESTER CITY
Organizasyonda 2023-24 sezonunun favorisi olarak ise son şampiyon Manchester City olarak belirlendi. İngiliz ekibine 2.70 oran verildi.

İşte Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu için açıklanan tüm oranlar;

2.70 - Manchester City
5.50 - Bayern Münih
7.60 - Real Madrid
9.40 - Arsenal
13.00 - Barcelona
14.00 - PSG
17.00 - Manchester United
21.00 - Newcastle United
22.00 - Atletico Madrid
22.00 - Inter
22.00 - Napoli
30.00 - Milan
40.00 - Dortmund
45.00 - Benfica
50.00 - Leipzig
70.00 - Lazio
70.00 - Sevilla
80.00 - Porto
90.00 - Real Sociedad
120.00 - Feyenoord
120.00 - Lens
120.00 - PSV
120.00 - Union Berlin
200.00 - Galatasaray
200.00 - Braga
200.00 - Celtic
200.00 - Salzburg
400.00 - Antwerp
400.00 - Kızılyıldız
400.00- Shakhtar

Öne Çıkanlar
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Son Haberler
Kuzenlerin jetski gezisi ölümle bitti Güncel
Kuzenlerin jetski gezisi ölümle bitti
Talaş yüklü kamyon yandı Yaşam
Talaş yüklü kamyon yandı
Holomana'da ki son tayfa Salih Erdem. Turgay Beşyıldız yazdı Spor
Holomana'da ki son tayfa Salih Erdem. Turgay Beşyıldız yazdı
Ağu otu saçlara böyle iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Ağu otu saçlara böyle iyi geliyor
Menzil'in yeni şeyhi para toplamaya başladı Güncel
Menzil'in yeni şeyhi para toplamaya başladı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Güncel
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı