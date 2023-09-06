Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma oranı belli oldu. Avrupa devlerini geride bıraktı

Editör: Barış Atakan
Şampiyonlar Ligi ön eleme turları ve play-off turundaki rakibini eleyerek gruplara kalmaya hak kazanan temsilcimiz Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ni kazanma oranı belli oldu.
200 ORAN VERİLDİ
Bu sezon Devler Ligi’nde A grubunda Bayern Münih Manchester United ve Kopenhag’a karşı mücadele edecek boy Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanma oranı 200 olarak belirlendi.
ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ MANCHESTER CITY
Organizasyonda 2023-24 sezonunun favorisi olarak ise son şampiyon Manchester City olarak belirlendi. İngiliz ekibine 2.70 oran verildi.
İşte Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu için açıklanan tüm oranlar;
2.70 - Manchester City
5.50 - Bayern Münih
7.60 - Real Madrid
9.40 - Arsenal
13.00 - Barcelona
14.00 - PSG
17.00 - Manchester United
21.00 - Newcastle United
22.00 - Atletico Madrid
22.00 - Inter
22.00 - Napoli
30.00 - Milan
40.00 - Dortmund
45.00 - Benfica
50.00 - Leipzig
70.00 - Lazio
70.00 - Sevilla
80.00 - Porto
90.00 - Real Sociedad
120.00 - Feyenoord
120.00 - Lens
120.00 - PSV
120.00 - Union Berlin
200.00 - Galatasaray
200.00 - Braga
200.00 - Celtic
200.00 - Salzburg
400.00 - Antwerp
400.00 - Kızılyıldız
400.00- Shakhtar