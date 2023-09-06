Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma oranı belli oldu. Avrupa devlerini geride bıraktı

Editör: Barış Atakan

Şampiyonlar Ligi ön eleme turları ve play-off turundaki rakibini eleyerek gruplara kalmaya hak kazanan temsilcimiz Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ni kazanma oranı belli oldu.

200 ORAN VERİLDİ

Bu sezon Devler Ligi’nde A grubunda Bayern Münih Manchester United ve Kopenhag’a karşı mücadele edecek boy Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanma oranı 200 olarak belirlendi.

ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ MANCHESTER CITY

Organizasyonda 2023-24 sezonunun favorisi olarak ise son şampiyon Manchester City olarak belirlendi. İngiliz ekibine 2.70 oran verildi.

İşte Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu için açıklanan tüm oranlar;

2.70 - Manchester City

5.50 - Bayern Münih

7.60 - Real Madrid

9.40 - Arsenal

13.00 - Barcelona

14.00 - PSG

17.00 - Manchester United

21.00 - Newcastle United

22.00 - Atletico Madrid

22.00 - Inter

22.00 - Napoli

30.00 - Milan

40.00 - Dortmund

45.00 - Benfica

50.00 - Leipzig

70.00 - Lazio

70.00 - Sevilla

80.00 - Porto

90.00 - Real Sociedad

120.00 - Feyenoord

120.00 - Lens

120.00 - PSV

120.00 - Union Berlin

200.00 - Galatasaray

200.00 - Braga

200.00 - Celtic

200.00 - Salzburg

400.00 - Antwerp

400.00 - Kızılyıldız

400.00- Shakhtar