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Sacha Boey'e Portekiz'den talip

Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey'ye bir talip daha çıktı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 21:17
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Galatasaray'ın savunma oyuncusu Sacha Boey'e Portekiz'den talip

Sacha Boey'e Portekiz'den talip
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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sporting CP, Galatasaray forması giyen Sacha Boey ile ilgilendiği belirtildi.

Boey, 2021 yaz transfer döneminde Fransa ekibi Rennes'den Galatasaray'a 1.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

22 yaşındaki genç oyuncu, sarı kırmızılılar ile bu sezon çıktığı 17 maçta 2 asist kaydetti. 

Kamerun Milli Takım oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro.

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