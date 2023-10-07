Galatasaray'ın sponsorlarından Uğur Vergili'ye operasyon. Ali Koç'a göndermede bulunmuştu

Galatasaray ile Başkent İnşaat arasında imzalanan sponsorluk anlaşması sırasında; önceki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında eli cebinde yürüyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a göndermede bulunan Uğur Vergili, ‘Şahinler’ suç örgütüne yapılan operasyon kapsamında yakalanarak tutuklandı.

Galatasaray'ın sponsorlarından Uğur Vergili'ye operasyon. Ali Koç'a göndermede bulunmuştu

İstanbul merkezli 7 ilde 'Şahinler' suç örgütüne yapılan operasyonda firari olarak aranan Başkent İnşaat'in sahibi Uğur Vergili, yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda Vergili, Çekmeköy'de kız arkadaşının evinde yakalanarak gözaltına alındı.

G.SARAY'IN FORMASINDA YER ALACAKTI
Galatasaray kısa süre önce Vergili'nin sahibi olduğu Başkent İnşaat arasında sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma gereği Başkent İnşaat'ın logosu, takımın Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında giyeceği formada yer alacaktı.

ALİ KOÇ'A GÖNDERME YAPMIŞTI
Vergili sponsorluk toplantısı sonrasında Başkan Özbek ile beraber poz verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında elleri cebinde olduğu için eleştirilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, "Malum takımlar demeyeyim, başka takımların elleri ceplerinde ama nerede duracaklarını bilmedikleri için. Bizim başkanımızın da eli cebinde ama harcamalarla alakalı eli cebinde" açıklaması yapmıştı

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