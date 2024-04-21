Galatasaray'ın Süper Kupa planı ortaya çıktı. Fenerbahçeliler çıldıracak

Galatasaray'ın Süper Kupayı bu akşamki Pendikspor maçından önce alması ve mini bir kutlama yapması bekleniyordu.

Ancak bu gerçekleşmedi.

Sarı Kırmızılılar 7 Nisan'da Şanlıurfa'daki final maçında Fenerbahçe U-19 takımının sahadan çekilmesi üzerine 3-0 hükmen galip gelmiş ve Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.

Bu karardan sonra ilk iç saha maçı olan bu akşamki Pendikspor karşılaşması öncesi kupanın verilmesi gerekiyordu ama verilmedi.

Sarı Kırmızılıların kupayı 19 Mayıs'ta iç sahada Fenerbahçe ile oynayacağı maçtan önce almak istediği, böylece rakibinin moralini bozmayı planladığı iddia edildi.

Galatasaray A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un bu konuda federasyon ile görüşmelerin sürdüğü ancak federasyonun henüz bir karar veremediği ileri sürülüyor.

Bugüne kadar verdiği kararlar hep tartışma konusu olan Futbol Federasyonu'nun, Süper Kupa'yı henüz vermemesi düşündürücü.

Eğer federasyon Süper Kupa'yı Fenerbahçe maçı öncesi vermeyi kararlaştırırsa, yeni bir kaosa neden olacak.

Sarı Lacivertlilerin böyle bir karara nasıl bir tepki göstereceği merak konusu.