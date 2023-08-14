Galatasaray'ın Tete transferi iptal olabilir

Ukrayna'dan Terrikon sitesinin haberine göre; Shakhtar Donetsk Galatasaray’ın Tete transferinin iptal edilmesi için FİFA’ya başvuruda bulundu.

Yıldız futbolcu Ukrayna’da çıkan savaş sonrası FIFA’nın yabancı oyunculara tanıdığı sözleşmesini tek taraflı dondurma hakkını kullanmış ve serbest oyuncu statüsüne geçmişti.

Shakhtar Donetsk ise Tete'nin savaş sırasında Ukrayna'ya döndüğünü ve bu hakkın artık kendisi için geçeli olmadığı konusunda ısrarcı olarak transferin iptali için başvuru yaptı.

Haberin detayında Shakhtar'ın hem Tete hem de Galatasaray'a yaptırım uygulanmasını talep ettiği de belirtildi.