Galatasaray'ın Tete transferi iptal olabilir

Shaktar Donetsk, sözleşmesini tek taraflı sonlandırıp Galatasaray'a imza atan Tete'nin transferinin iptali için FIFA'ya şikayette bulundu.

Galatasaray'ın Tete transferi iptal olabilir

Ukrayna'dan Terrikon sitesinin haberine göre; Shakhtar Donetsk Galatasaray’ın Tete transferinin iptal edilmesi için FİFA’ya başvuruda bulundu.

Yıldız futbolcu Ukrayna’da çıkan savaş sonrası FIFA’nın yabancı oyunculara tanıdığı sözleşmesini tek taraflı dondurma hakkını kullanmış ve serbest oyuncu statüsüne geçmişti.

Shakhtar Donetsk ise Tete'nin savaş sırasında Ukrayna'ya döndüğünü ve bu hakkın artık kendisi için geçeli olmadığı konusunda ısrarcı olarak transferin iptali için başvuru yaptı.

Haberin detayında Shakhtar'ın hem Tete hem de Galatasaray'a yaptırım uygulanmasını talep ettiği de belirtildi.

Öne Çıkanlar
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
Son Haberler
Ahmet Nur Çebi dolandırıldı. 50 milonluk soygun Spor
Ahmet Nur Çebi dolandırıldı. 50 milonluk soygun
Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden hareket Magazin
Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden hareket
Avukat nasıl olunur? Avukat olma şartları neler? Keşfet
Avukat nasıl olunur? Avukat olma şartları neler?
Türkiye’de gıda enflasyonu yüzde 60 arttı, Afganistan’da düştü. Hani dünya bizi kıskanıyordu? Ekonomi
Türkiye’de gıda enflasyonu yüzde 60 arttı, Afganistan’da düştü. Hani dünya bizi kıskanıyordu?
Adana'da bir iş yerini kurşunlayan 2 kişi tutuklandı Güncel
Adana'da bir iş yerini kurşunlayan 2 kişi tutuklandı
Rüyada öğretmen görmek ne demek? Rüyada öğretmen görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada öğretmen görmek ne demek? Rüyada öğretmen görmek neye işaret?
Rusya: Ukrayna’da insansız deniz aracı üretim tesisleri ve depolarını vurduk Dünya
Rusya: Ukrayna’da insansız deniz aracı üretim tesisleri ve depolarını vurduk